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Олег Артюков
В Германии подсчитали, во сколько Западу обойдётся конфискация активов России

В Германии подсчитали, во сколько ей обойдётся ответ России на конфискацию активов

2:50
Экономика

В 2022 году страны Запада заморозили российские государственные активы на общую сумму более 300 миллиардов долларов. В настоящее время в США и странах Евросоюза ведутся интенсивные дебаты относительно дальнейших шагов по использованию этих средств.

В Германии подсчитали, во сколько ей обойдётся ответ России на конфискацию активов
Фото: Creativecommons by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Предложение об аресте и конфискации российских накоплений широко обсуждалось, в частности, на прошедшем недавно экономическом форуме в Давосе, отмечает немецкое издание T-Online.

В материале отмечается, что Россия не оставила без внимания эти дискуссии и пообещала ответные меры. И Москва настроена весьма серьезно.

Авторы немецкого издания подчеркивают, что Германия может серьёзно пострадать в случае зеркальных мер. Если Россия предпримет ответные меры, то страны Запада рискуют потерять активов на сумму 288 миллиардов долларов США.

Германия может потерять значительные суммы, учитывая инвестиции ФРГ в Россию, которые оцениваются в десятки миллиардов долларов. Аналогичные потери могут быть и у других стран Группы семи. Здесь речь идёт не только о государственных средствах, но и об инвестициях частных инвесторов и компаний, что вызывает серьёзные опасения.

"Большая часть этих инвестиций поступила из Европейского союза", — отмечают немецкие журналисты. Прогнозируемые потери Германии в случае конфискации российских средств составят более 17 миллиардов долларов.

Также значительные убытки понесут Франция (16,6 млрд) и Италия (12,9 млрд), а Великобритания может потерять 18,9 миллиарда долларов.

Таким образом, конфискации российских средств, если она всё же произойдёт, может привести к серьёзным финансовым и репутационным убыткам для стран Запада. Причём как на мировой, так и внутриполитической арене, учитывая уже существующее недовольство бизнеса действиями властей в этих странах.

Отметим, накануне источник агентства Reuters в европейских политических кругах сообщил, что в Евросоюзе нет согласия относительно возможной конфискации российских активов. И скорее всего, этого вообще не произойдёт.

В ЕС сейчас пытаются использовать доход от замороженных активов России. Речь о сумме порядка трёх миллиардов евро ежегодно. И вроде как согласие по этому поводу между странами ЕС достигнуто. Хотя ранее были сообщения, что против этого выступает ряд стран, в том числе Германия. А также Европейский центробанк.

Между тем, тему конфискации российских активов по-прежнему собираются обсудить в рамках Группы семи. Нет сомнений, что США, которые и продвигают эту идею, окажут максимальное давление на своих сателлитов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы германия евросоюз
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