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Экономист ВШЭ Остапкович: в России сократилась разница между богатыми и бедными

1:32
Экономика

Разница в уровне доходов между самыми богатыми и бедными слоями населения в России уменьшилась до 10 раз, сообщил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ, Георгий Остапкович, в беседе с URA.RU.

Экономист ВШЭ Остапкович: в России сократилась разница между богатыми и бедными
Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Он отметил, что коэффициент фондов, отражающий разницу между средним уровнем доходов топ-10% населения с высшими доходами и топ-10% с низкими доходами, снизился.

В настоящее время разрыв между богатыми и бедными составляет около 9-10 раз. В 2021 году этот показатель был 15,2, а в 2022 году снизился до 14,4. Также уменьшился коэффициент Джини, отражающий степень социального неравенства, с 0,412 до 0,398.

Эксперт подчеркнул, что такие позитивные изменения связаны с социальной политикой государства. Он отметил, что основная помощь и выплаты направлены населению с низким доходом, таким как семьи с детьми, пенсионеры и инвалиды, в то время как богатые не получают таких льгот. Экономист подчеркнул, что благодаря этим мерам доходы наименее обеспеченных слоев населения увеличились.

Однако, он также отметил, что оценить изменения для среднего класса средних доходов сложно, так как понятие среднего класса требует законодательного определения, которого нет в настоящее время.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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