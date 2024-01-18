МГУ: Во время новой глобализации в РФ поможет "эффект Левши"

В МГУ заявили, что при новой глобализации России поможет "эффект Левши"

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

России не грозит цивилизационная изоляция. Тем не менее, она сможет найти своё место в мире если в стране придёт осознание о том, что она делает лучше других стран, соответствующее заявление сделал декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

Фото: Reuters by Sergei Karpukhin

Таким образом, возможно, России поможет "эффект Левши", считает Аузан.

"Глобализация вернется. Мой прогноз в том, что мир пройдет через рецессию в ближайшее время. А вот после рецессии начнется процесс глобализации, новый виток, прилив", — констатировал Аузан.

Он отметил, что в настоящее время в мире действуют разнонаправленные силы. Одна из них "расталкивает" нации. Это связано с тем, что характерная для XX века конкуренция капиталистической и социалистической систем сменилась "конкуренцией цивилизаций".

Таким образом, новая волна глобализации может подняться уже через два-три года, считает Аузан.

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин заявил об изжившей себя сформированной Западом модели глобализации. Модель глобализации западных стран изжила себя и находится в глубоком кризисе. По его словам, прежде данная модель была сформирована Западом в собственных интересах. Однако теперь происходит становление новой, более справедливой системы международных отношений.