Путин заявил об изжившей себя сформированной Западом модели глобализации

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент РФ Владимир Путин заявил, что модель глобализации западных стран изжила себя и находится в глубоком кризисе. По его словам, прежде данная модель была сформирована Западом в собственных интересах. Однако теперь происходит становление новой, более справедливой системы международных отношений.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

В ходе международного форума "Примаковские чтения", в котором глава государства принимает участие, он подчеркнул, что "известная группа" стран привыкла к доминированию в мире. Поэтому даже в настоящее время эти страны не останавливаются, стараясь сохранить своё ослабевающее влияние.

"Такая дестабилизирующая линия спровоцировала и кризисную ситуацию вокруг Украины, и трагическую эскалацию палестино-израильского конфликта", — заметил российский лидер.

В заключение Путин обратил внимание, что международный экспертный форум "Примаковские чтения" носит имя выдающегося государственного деятеля Евгения Примакова. За все годы проведения ог по праву получил широкое признание.

Отмечается, что в этом году темой форума "Примаковские чтения" является тема "Горизонты постглобализации".