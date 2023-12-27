ЦБ охладил рынок ипотеки: Финансист Хромов рассказал, как скажется на возможности займа решение регулятора

2:57 Your browser does not support the audio element. Экономика Рынки

Центробанк с 1 марта 2024 года повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан.

Фото: infinica.ru

Как сообщает ЦБ, в ипотечном кредитовании наблюдается существенное ухудшение стандартов кредитования на фоне быстрого роста кредитов. За два доля кредитов, предоставленных заёмщикам с ПДН более 80%, выросла почти в два раза и составила 47% в III квартале этого года. Кредиты для покупки жилья с низким (до 20%) первоначальным взносом (ПВ) достигли 50% от всех ипотечных выдач.

Финансовый аналитик Михаил Хромов в интервью Pravda. Ru рассказал о том, как нововведение Банка России скажется на рынке недвижимости. Он отметил, что данное решение направлено направлено на охлаждение рынка, но оно будет происходить постепенно.

"Уже правительство изменило параметры льготного кредитования, увеличив минимальный взнос. Еще какие-то параметры постепенно ужесточает. И, соответственно, эти показатели, эти надбавки, которые Банк России дополнительно вводит, означает, что, в целом, банки будут выдавать чуть меньше ипотечных кредитов, чем до этих надбавок, потому что они станут немного дороже для них. Это уменьшит спрос на жилье, которое покупалось при кредитной поддержке банков, соответственно, будет чуть меньше спроса

на жилую недвижимость со стороны населения" - рассказал эксперт.

Хромов отметил, что спрос на рынке в связи с решением регулятора станет меньше, соответственно, цены на недвижимость будут расти медленнее.

Также эксперт дал совет заёмщикам по ипотеке на этот период. По его словам, гражданам, которые уже имеют ипотечные займы ничего не грозит.

"Если собираетесь брать ипотеку, то лучше брать до этого момента. После этого станет чуть тяжелее. В среднем, я не думаю, что это очень сильно скажется. Если какие-то пограничные случаи, то да, если вдруг вам сейчас одобрят кредиты, вы на грани находитесь, то после введения этих надбавок может так случиться, но это надо смотреть каждый конкретный случай, то потенциальный заемщик перестанет попадать под одобрение. Но это такая внутренняя регулятивная мера" - рассказал эксперт.

По его словам, повышение отражается на общем объеме выдачи кредитов, но для конкретного заемщика это не очевидный фактор, как процентная ставка. При повышении процентной ставки вырастает и платеж по кредиту, отметил эксперт, указав, что надбавка к коэффициентам риска является внутренним банковским показателем, который на конкретном заемщике никак не отразиться, но влияет охлаждающе на ипотечное кредитование.