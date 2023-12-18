Концерн Siemens потерял €600 млн после закрытия бизнеса в России

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Siemens провёл оценку убытков ж/д подразделения после ухода из России. Информацию об этом приводит RTVI. В сообщении отмечается, что компания утратила €600 млн после продажи бизнеса в РФ.

Фото: "Frecciarossa (ETR 500) train at Milano Centrale (Milano, Italy)" by photobeppus is licensed under CC BY-SA 2.0.

В издании говорится, что основной финансовый урон пришёлся на подразделение Mobility — оно объединяет Siemens в сфере железнодорожных перевозок.

Ранее стало известно, что в отчёте мирового лидера по производству электроники промышленного концерна Siemens сообщалось, что он продал весь свой бизнес в Российской Федерации в четвёртом квартале текущего финансового года, который длится с июля до сентября.

"Последовательное сворачивание деятельности в России привело к убыткам в подразделении Mobility в размере €0,6 млрд в 2022 финансовом году", — приводится в отчете компании о результатах за текущий год.

В RTVI также приводится, что Siemens прекратила поставки "Сапсана" в Россию весной прошлого года. Кроме того, компания вышла из совместных проектов, свернула все контракты с РЖД.