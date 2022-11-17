Siemens продал весь свой бизнес финансовый и лизинговый бизнес в России

В отчёте мирового лидера по производству электроники промышленного концерна Siemens говорится, что он продал весь свой бизнес в Российской Федерации в четвёртом квартале текущего финансового года, который длится с июля до сентября.

"Siemens продал весь свой бизнес финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года", — сообщается в документе.

К слову, до 24 ноября на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ) проходит голосование для компаний, которые хотят представлять свою продукцию на внешних рынках. Они могут выбрать самые перспективные зарубежные выставки для презентации товаров и услуг в 2023 году.