Еврокомиссия угрожает начать судебное расследование в отношении Венгрии, Польши и Словакии из-за эмбарго на украинское зерно, сообщил глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь. По словам чиновника, ЕК в этом случае абсолютно игнорирует финансовую безопасность членов Евросоюза.
Как уточнил венгерский министр, страны установили эмбарго на ввоз украинского зерна из соображений безопасности собственных аграриев и сельхозрынков. Однако, в Еврокомиссии игнорируют факт угрозы.
"Теперь Еврокомиссия угрожает начать судебное разбирательство против Венгрии, Польши и Словакии за ответные меры, принятые на национальном уровне", — посетовал министр в новости на официальном сайте венгерского Минсельхоза.
Как уточнил политик, соответствующее уведомление страны получили от Брюсселя.
В сентябре Еврокомиссия отказала Венгрии, Польше, Словакии, Румынии и Болгарии в требовании продлить зерновое эмбарго для Украины, мотивируя это нарушением прав страны на торговлю. Тогда как в Восточной Европе прокатилась волна протестов среди аграриев, чей бизнес оказался на грани разорения из-за дешёвой продукции соседа.
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