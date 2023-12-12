Еврокомиссия пригрозила Венгрии, Польше и Словакии судами из-за Украины

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Еврокомиссия угрожает начать судебное расследование в отношении Венгрии, Польши и Словакии из-за эмбарго на украинское зерно, сообщил глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь. По словам чиновника, ЕК в этом случае абсолютно игнорирует финансовую безопасность членов Евросоюза.

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Как уточнил венгерский министр, страны установили эмбарго на ввоз украинского зерна из соображений безопасности собственных аграриев и сельхозрынков. Однако, в Еврокомиссии игнорируют факт угрозы.

"Теперь Еврокомиссия угрожает начать судебное разбирательство против Венгрии, Польши и Словакии за ответные меры, принятые на национальном уровне", — посетовал министр в новости на официальном сайте венгерского Минсельхоза.

Как уточнил политик, соответствующее уведомление страны получили от Брюсселя.

В сентябре Еврокомиссия отказала Венгрии, Польше, Словакии, Румынии и Болгарии в требовании продлить зерновое эмбарго для Украины, мотивируя это нарушением прав страны на торговлю. Тогда как в Восточной Европе прокатилась волна протестов среди аграриев, чей бизнес оказался на грани разорения из-за дешёвой продукции соседа.

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