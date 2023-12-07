Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников усомнился в производительности в ряде сфер. В качестве примера он привёл охранников и бухгалтеров.
"Нам, конечно, коллеги, надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Всё то, что с точки зрения экономики создаёт непроизводительную занятость, — излишние требования иногда по безопасности, когда у нас требуется присутствие человека на конкретном месте, хотя можно давно всё заменить камерами, вывести все в один центр наблюдений и через это контролировать", — заметил министр.
Помимо этого, Решетников выразил мнение, что перенастройки систем также требует и бухгалтерский учёт.
В то же время, в рамках реформы обязательных требований правительство РФ занимается пересмотром и отменой уже устаревших предписаний. Тем не менее, пока что особый акцент следует сделать на производительности труда.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.