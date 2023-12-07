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Решетников указал на непроизводительную занятость бухгалтеров и охранников

1:00
Экономика

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников усомнился в производительности в ряде сфер. В качестве примера он привёл охранников и бухгалтеров.

Решетников указал на непроизводительную занятость бухгалтеров и охранников
Фото: "Filing Taxes - 1040 Form" by Philip Taylor PT is licensed under CC BY 2.0.

"Нам, конечно, коллеги, надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Всё то, что с точки зрения экономики создаёт непроизводительную занятость, — излишние требования иногда по безопасности, когда у нас требуется присутствие человека на конкретном месте, хотя можно давно всё заменить камерами, вывести все в один центр наблюдений и через это контролировать", — заметил министр.

Помимо этого, Решетников выразил мнение, что перенастройки систем также требует и бухгалтерский учёт.

В то же время, в рамках реформы обязательных требований правительство РФ занимается пересмотром и отменой уже устаревших предписаний. Тем не менее, пока что особый акцент следует сделать на производительности труда.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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