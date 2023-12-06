Спрогнозированы сроки укрепления рубля

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Во второй половине декабря рубль может вернуться к укреплению, предсказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Фото: Reuters by Sergei Karpukhin

По его словам, текущее ослабление российской национальной валюты обусловлено завершением налогового периода.

"Также декабрь является сезонно слабым месяцем для рубля — на него приходятся самые большие в году бюджетные расходы, — добавил специалист. — В результате предложение рублей на рынке возрастает, часть из них идёт на закупку импорта, а часть напрямую на закупку валюты".

Среди других негативных факторов, названых им агентству "Прайм", — ускорение инфляции и сохраняющийся вывоз капитала из России физическими и юридическими лицами.

Ближе к концу месяца поддержку рублю окажет окончание декабрьского налогового периода и, на что рассчитывают многие эксперты, очередное повышение ставки ЦБ.

"Таким образом, по моей оценке, рубль в декабре останется в диапазоне 90-95 ₽ за доллар, 97-103 ₽ за евро и 12,6-13,3 ₽ за юань", — спрогнозировал аналитик.

Никаких предпосылок к возвращению курса к отметке 100 рублей за доллар в ближайшие месяцы нет, заключил он.