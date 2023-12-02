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Подведены итоги третьего дня BRICS+ Fashion Summit

4:04
Экономика

В Москве продолжается Международный форум BRICS+ Fashion Summit. 1 декабря завершился третий день модного мероприятия, который позволил гостям познакомиться с новыми дизайнерами.

Подведены итоги третьего дня BRICS+ Fashion Summit
Фото: Пресс-служба Международного форума BRICS+ Fashion Summit

Так, на подиуме "Паркинг Галереи" парка "Зарядье" состоялся показ одежды бренда Kunjina из Эфиопии. Дизайнер Кунджина Тесфайе виртуозно работает с кроем, отдавая предпочтение асимметрии. Основной посыл бренда — стать ближе к самим себе.

Второй показ, в котором приняли участие дизайнеры из Индии, прошел в Доме Пашкова. Коллекции брендов, сделанные из натуральных материалов, погрузили гостей в местную культуру. Ставка была сделана на свободный крой и пастельные оттенки.

Гаурав Каниджо представил на подиуме мужскую линейку, в которую был заложен культурный код Индии. Также с традиционными мотивами, но при этом современной получилась коллекция бренда Naushad Ali, а дизайнер Шрути Санчети показала повседневную одежду с аутентичной вариацией. Ритеш Кумара смог соединить актуальные мировые тренды с традиционным индийским костюмом. На подобные эксперименты дизайнер идет со знанием дела, поскольку обучался ремеслу в Италии.

Что касается деловой программы, то отдельно можно выделить несколько дискуссий. В частности, в сессии "Вакансии для искусственного интеллекта. Сможет ли нейросеть заменить дизайнеров, модных журналистов и инфлюенсеров?" высказал свою точку зрения Никита Худов, исполнительный директор Sber AI:

"Искусственный интеллект не про замену людей, а про дополнение. Некоторые задачи, например, он может автоматизировать. Когда мы говорим про нейроинструменты для программистов, то понимаем, что они нужны не для того, чтобы заменить программистов, не для того, чтобы ИИ писал весь код, а чтобы писать код в разы быстрее и эффективнее. И так во многих сферах".

На сессии "Будущее уже наступило. Как технологии меняют индустрию моды" всем запомнилась речь Дмитрия Пескова, спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, который отметил, что технологии обладают ценностью не сами по себе, а только в приложении к чему-либо. Спикер из Бразилии — Оливия Меркиор, основатель Brazil Immersive Fashion Week и Iara Land — отметила, что все дизайнеры стараются, чтобы за вещами стояла какая-то история.

"Технологии — это ведь не только цифра, это и другие технологии, например, печать. И мы должны понимать, как их использовать для создания историй, чтобы улучшить наш опыт", — отметила она.

Важные мысли также прозвучали и на сессии "Инклюзивная мода не равно мода для всех. Как принятие уникальности расширяет пространство индустрии". Руководитель группы по корпоративной и социальной ответственности Lamoda Оксана Костив рассказала, что они стали первой e-com-компанией в России и СНГ, открывшей секцию товаров для людей с особенностями здоровья.

Бурная дискуссия развернулась на сессии "Стритстайл. Отражение идентичности или потеря аутентичности?". Так, визионер и основатель института развития индустрии моды Beinopen Алексей Баженов отметил важность узнаваемости, а основатель Dakar Fashion Week и African Fashion Council Адама Ндиайе отметила, что в стритстайле люди не пытаются сделать так, чтобы выглядеть одинаково.

Также в этот день прошли два TED-выступления, на одном из них была затронута тема культурного наследия, которой были и так пронизаны все мероприятия дня. Адама Ндиайе подчеркнула, что одежда — это не только модное явление, но и культурный код, поскольку "мы продукт того пространства, в котором родились".

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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