Глава "Роснефти" Игорь Сечин указал на негативное влияние постоянного усиления санкций на деятельность компании. По его мнению, представители Минфина игнорируют фундаментальные изменения условий работы нефтяников при налогообложении.
В связи с постоянным изменением системы налогообложения, нефтяной отрасли становится труднее на долгие сроки планировать инвестиции и реализовывать уже начатые проекты.
"Большое влияние на деятельность компании оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли. Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре текущего года", — уточнил Сечин. Его слова приводит пресс-служба "Роснефти".
При этом глава компании также обратил внимание, что изменения в российском финансовом ведомстве инициировали ещё в октябре. В том числе, было предусмотрено снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти к цене Brent. Однако для налоговых целей предлагается использовать "виртуальные затраты на фрахт" для маршрутов поставки российской нефти в Европу, которых больше не существует, без учёта, при этом, стоимости транспорта и других логистических издержек.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.