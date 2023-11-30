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Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина в нефтяной отрасли

1:19
Экономика

Глава "Роснефти" Игорь Сечин указал на негативное влияние постоянного усиления санкций на деятельность компании. По его мнению, представители Минфина игнорируют фундаментальные изменения условий работы нефтяников при налогообложении.

Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина в нефтяной отрасли
Фото: https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:34:3200:1834_1920x0_80_0_0_fd050cf64820f98a8a439b3a77e38095.jpg

В связи с постоянным изменением системы налогообложения, нефтяной отрасли становится труднее на долгие сроки планировать инвестиции и реализовывать уже начатые проекты.

"Большое влияние на деятельность компании оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли. Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре текущего года", — уточнил Сечин. Его слова приводит пресс-служба "Роснефти".

При этом глава компании также обратил внимание, что изменения в российском финансовом ведомстве инициировали ещё в октябре. В том числе, было предусмотрено снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти к цене Brent. Однако для налоговых целей предлагается использовать "виртуальные затраты на фрахт" для маршрутов поставки российской нефти в Европу, которых больше не существует, без учёта, при этом, стоимости транспорта и других логистических издержек.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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