ЦИАН: цены на вторичное жилье в России могут снизиться на 12% в следующем году

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость вторичной недвижимости в России может уменьшиться на 10-12% в следующем году. РИА Новости, ссылаясь на гендиректора ЦИАН Дмитрия Григорьева, информирует о том, что ожидается снижение ценовых показателей на недвижимость в сегменте вторичного жилья.

Фото: Фото: schasliviy.dp.ua

Григорьев также отметил, что рынок вторичной недвижимости показывает слабые реакции на динамику рынка ипотеки. Показатель интереса к ссудам на жилье также может снизиться до показателя первых месяцев 2023 года. Относительно спроса в конце лета и начале осени снижение составило 40%.

Большого изменения цен на новую недвижимость не ожидается. Тем не менее, эксперт заявил, что возможно получение скидок в ряде компаний, также можно ожидать предложения с акциями.

Ранее в Центробанке заявили, что цены на жилье не снижаются из-за льготной ипотеки.