В Центробанке заявили, что цены на жилье не снижаются из-за льготной ипотеки

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость жилья в России может быть снижена только после того, как будет прекращено действие "широкомасштабных льготных программ" ипотеки. Они заменят их более адресными. Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на главу департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Фото: Фото: schasliviy.dp.ua

Он заявил, что цены могут снизиться в положительную сторону для рынка, когда программы станут более селективными и нацеленными на помощь нуждающимся в них.

Представитель ЦБ также отметил, что на фоне массовой выдачи льготной ипотеки увеличена разница между ценой жилья на первичном и вторичном рынках России.

В настоящее время разница в цене между первичной и вторичной недвижимостью составляет 40%, указал эксперт.