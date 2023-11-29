Стоимость жилья в России может быть снижена только после того, как будет прекращено действие "широкомасштабных льготных программ" ипотеки. Они заменят их более адресными. Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на главу департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
Он заявил, что цены могут снизиться в положительную сторону для рынка, когда программы станут более селективными и нацеленными на помощь нуждающимся в них.
Представитель ЦБ также отметил, что на фоне массовой выдачи льготной ипотеки увеличена разница между ценой жилья на первичном и вторичном рынках России.
В настоящее время разница в цене между первичной и вторичной недвижимостью составляет 40%, указал эксперт.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.