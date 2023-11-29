Подсчитаны объёмы рекламы в российском интернете

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Объём цифровой рекламы в российском сегмента интернета в 2023 году превысил 400 миллиардов рублей, пишет РБК, проанализировавший отчёты Роскомнадзора.

Фото: Wikimedia Commons

С 1 сентября 2022 года действуют поправки в закон "О рекламе", обязывающие рекламодателей и площадки в Рунете особым образом маркировать объявления и передавать данные о них в специальный реестр; с 1 сентября 2023-го введены штрафы за нарушение этих правил.

За первые девять месяцев 2023 года РКН зафиксировал, как следует из его материалов, более 940 тысяч рекламодателей, потративших на рекламу в Сети свыше 400 миллиардов рублей. Эта цифра значительно превышает оценки

Ассоциации коммуникационных агентств России и Ассоциации развития интернет-рекламы, хотя они учитывают далеко не всё.

При этом должным образом оформлено и, соответственно, учтено не больше половины всей рекламы в Рунете, считает руководитель отдела маркетинга в соцмедиа рекламного холдинга OMD OM Group Анна Козырева. Во-первых, ещё ни разу никого не оштрафовали за отсутствие маркировки, во-вторых, неясно, как быть с рекламой в запрещённых соцсетях типа инстаграма.

На "белом" же рынке интернет-рекламы лидирует торговля (порядка 100 миллиардов рублей, то есть четверть от всего объёма), на втором месте — услуги связи и информации (19%), на третьем — финансы и страхование (9%).