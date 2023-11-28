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Эксперт ВШЭ Остапкович предупредил о подорожании гречки

0:32
Экономика

Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ, Георгий Остапкович, предупреждил о нестабильности на рынке, отмечая, что после резкого роста цен на бензин и курицу, гречка и масло могут стать следующими товарами, подвергшимися подорожанию.

Эксперт ВШЭ Остапкович предупредил о подорожании гречки
Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Как сообщает URA.RU, экономист высказал обеспокоенность по поводу ожидаемой инфляции, отмечая, что неопределенность на рынке создает трудности для предпринимателей и обычных людей при планировании бизнеса и управлении ресурсами.

Георгий Остапкович на РБК о стимулировании потребительского спроса
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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