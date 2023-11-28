Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ, Георгий Остапкович, предупреждил о нестабильности на рынке, отмечая, что после резкого роста цен на бензин и курицу, гречка и масло могут стать следующими товарами, подвергшимися подорожанию.
Как сообщает URA.RU, экономист высказал обеспокоенность по поводу ожидаемой инфляции, отмечая, что неопределенность на рынке создает трудности для предпринимателей и обычных людей при планировании бизнеса и управлении ресурсами.
Штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение российских городов, сообщили в ВНИИ ГОЧС.