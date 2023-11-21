Введённые против российского проекта "Арктик СПГ-2" санкции не достигнут своей цели

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

США вводят запрет на поставки российского сжиженного природного газа в рамках проекта "Арктик СПГ-2", который претендует на 3-4 процента мирового рынка сжиженного метана. Напомним, первую линию газопровода планируется ввести в строй до конца этого года, а отгрузка углеводородов намечена на 2024.

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Эксперт Pravda. ru, заведующий лабораторией прогнозирования топливно- энергетического комплекса ИНП РАН Валерий Семикашев пояснил, как санкции повлияют на реализацию проекта внутри России и на внешних потребителей отечественного газа.

"На мой взгляд, не будет никакого большего значимого эффекта для нашей экономики — введение этих санкций. А европейцы, если согласуют запрет покупки российского сжиженного природного газа по данному проекту, то за 3-5 лет переплатят сумму от нескольких миллиардов если их поддержат и не будут покупать, они от нескольких миллиардов до 20-30 миллиардов евро. Я думаю, что в Европе хотя бы часть менеджеров и политиков начала считать плюсы и минусы от санкций. В случае с российским газом счёт простой: меньше российского газа, значит, больше американского. Меньше конкуренции среди поставщиков- выше цены для покупателей. То есть такие санкции принесут ущерб именно европейской экономике. Соответственно, если введут такие санкции, значит политики в Европе по-прежнему, не самостоятельные", — считает Семикашев.