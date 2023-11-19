Вопрос создания единой платёжной валюты для стран БРИКС остаётся открытым и находится на стадии "дебатов", сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, переход стран на расчёт в государственной валюте "впечатляющий".
"Есть сторонники, и их немало, продвижения к в полном смысле слова единой валюте БРИКС — то есть единому платёжному средству для всех государств. Я думаю, что постановка этого вопроса имеет право на существование". — пояснил Рябков РИА Новости.
Он подчеркнул, что решение этого вопроса возможно в ближайшей перспективе. Однако есть недоработки, которые необходимо решить. К примеру, разработать мягкую схему для перехода на единую валюту для стран БРИКС.
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