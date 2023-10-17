Антироссийские санкции дали противоположный эффект, заявил бывший американский дипломат Чэс Фримэн. По его словам, в "чистом результате" они изолировали и ослабили Вашингтон, а не Москву.
Как подчеркнул экс-дипломат, Запад ожидал, что сможет экономически повлиять на Россию, но результат оказался противоположным.
"Возникает множество побочных эффектов. А чистый результат — ослабление и изоляция США, а не России, — заявил Фримэн в интервью Dialogue Works. — Многие страны теперь нацелены на дедолларизацию — отказ от доллара как средства торговых расчтётов и замену его прямым обменом в местных валютах".
Кроме того, в перспективе государства могут перейти на китайский юань или общую валюту БРИКС, если союз задастся целью таковую создать. Тогда как доллар остаётся вне игры на международных финансовых рынках.
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