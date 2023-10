Экс-дипломат Фримэн: чистый результат санкций — ослабление и изоляция США, а не России

Антироссийские санкции дали противоположный эффект, заявил бывший американский дипломат Чэс Фримэн. По его словам, в "чистом результате" они изолировали и ослабили Вашингтон, а не Москву.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Как подчеркнул экс-дипломат, Запад ожидал, что сможет экономически повлиять на Россию, но результат оказался противоположным.

"Возникает множество побочных эффектов. А чистый результат — ослабление и изоляция США, а не России, — заявил Фримэн в интервью Dialogue Works. — Многие страны теперь нацелены на дедолларизацию — отказ от доллара как средства торговых расчтётов и замену его прямым обменом в местных валютах".

Кроме того, в перспективе государства могут перейти на китайский юань или общую валюту БРИКС, если союз задастся целью таковую создать. Тогда как доллар остаётся вне игры на международных финансовых рынках.

