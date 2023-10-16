Курс доллара упал до отметки в 62 рубля из-за ошибки Google

0:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сервис Google допустил ошибку, отображая неверный курс доллара, указывая его на уровне 62 рублей.

Фото: Google, собственная работа (Screenshot)

При поиске запроса "курс доллара к рублю" система показывала значение в 62,62 рубля за доллар. Однако позже эта ошибка была устранена, сообщает издание "РИА Новости".

На момент 23:40 по московскому времени курс доллара уже составлял около 97 рублей, что соответствовало реальным данным на Московской бирже.

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"Новое равновесие". Курс доллара.