Сервис Google допустил ошибку, отображая неверный курс доллара, указывая его на уровне 62 рублей.
При поиске запроса "курс доллара к рублю" система показывала значение в 62,62 рубля за доллар. Однако позже эта ошибка была устранена, сообщает издание "РИА Новости".
На момент 23:40 по московскому времени курс доллара уже составлял около 97 рублей, что соответствовало реальным данным на Московской бирже.
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