В Министерстве финансов США начали крупнейшее расследование по экспорту российской нефти в обход санкций. В настоящее время дело проводится в отношении 100 судов. Они подозреваются в том, что перевозили российскую нефть в обход санкций. Об этом рассказывает агентство Reuters со ссылкой на источник, ознакомившийся с документами.
Уведомления представители Минфина США отправили компаниям в 30 странах. Уточняется, что заведённое дело — крупнейший шаг с момента введения ценового лимита на экспорт нефти из РФ. Однако в американском ведомстве пока не подтверждали сведения о начале расследования.
Кроме того, источник, который ознакомился с документами следствия, заявил, что российская нефть перевозилась из порта Козьмино. Другие загружались в порту Приморск в Финском заливе.
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