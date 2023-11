Your browser does not support the audio element.

В Министерстве финансов США начали крупнейшее расследование по экспорту российской нефти в обход санкций. В настоящее время дело проводится в отношении 100 судов. Они подозреваются в том, что перевозили российскую нефть в обход санкций. Об этом рассказывает агентство Reuters со ссылкой на источник, ознакомившийся с документами.

Фото: "Тихоокеанский флот отмечает 288-ю годовщину со дня образования 8" by Минобороны России is licensed under CC BY 4.0. by Министерство обороны России