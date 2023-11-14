Минфин США начал расследование по экспорту нефти РФ в обход санкций

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Министерстве финансов США начали крупнейшее расследование по экспорту российской нефти в обход санкций. В настоящее время дело проводится в отношении 100 судов. Они подозреваются в том, что перевозили российскую нефть в обход санкций. Об этом рассказывает агентство Reuters со ссылкой на источник, ознакомившийся с документами.

Фото: "Тихоокеанский флот отмечает 288-ю годовщину со дня образования 8" by Минобороны России is licensed under CC BY 4.0. by Министерство обороны России

Уведомления представители Минфина США отправили компаниям в 30 странах. Уточняется, что заведённое дело — крупнейший шаг с момента введения ценового лимита на экспорт нефти из РФ. Однако в американском ведомстве пока не подтверждали сведения о начале расследования.

Кроме того, источник, который ознакомился с документами следствия, заявил, что российская нефть перевозилась из порта Козьмино. Другие загружались в порту Приморск в Финском заливе.

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