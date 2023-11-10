ВШЭ: ослабление рубля связано с увеличением вдвое оттока капитала из России

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты ВШЭ назвали причиной ослабления рубля резкий рост оттока капитала из России. В цифрах это 18 млрд долларов против 9 млрд долларов в третьем и втором кварталах 2023 года соответственно.

Фото: УФСБ В Самарской области

Данные приводятся в бюллетене НИУ ВШЭ "Комментарии о государстве и бизнесе". Как говорится в исследовании, отток произошел главным образом за счет компаний, а не физических лиц. Автор материала Сергей Пухов связывает отрицательную динамику с задержками поступлений от экспорта.

Также в числе причин отмечен массовый уход иностранных компаний с российского рынка и ухудшение инвестклимата. Выросли и объемы выплат зарубежным инвесторам по судебным спорам. Так, за шесть месяцев 2023 года число таких дел выросло на 60% год к году.

Тем не менее, эксперты ВШЭ строят оптимистичные прогнозы. Несмотря на приведенные цифры, показатели оттока капитала все равно значительно ниже, нежели в 2022 году. Тогда отток выразился в сумме 243 млрд долларов. Это дает основание полагать, что пик позади.

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