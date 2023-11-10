Производитель принтеров HP уходит из России

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика Рынки

Американская HP Inc. ликвидирует дочернюю компанию юр. лица в России, ООО "ЭйчПи Инк". Такую информацию, ссылаясь на данные Федресурса, приводит РБК.

Зарегистрированная в России в 2015 году дочерняя компания реализовывала технику бренда, обеспечивала техподдержку. Производитель принтеров в феврале 2022 года остановил поставки, а в мае — прекратил работу в России.

В конце года прибыль российской компании снизилась на 64%, чистый убыток составил 1,7 млрд рублей. "ЭйчПи Инк" сократила работников и расторгла договоры на аренду офисов и транспорта. Партнерские соглашения также были прекращены.

Производитель ушел из США, поэтому у него возникли проблемы в РФ. Отмечается, что НР выплатила все неустойки. Ликвидация юрлица может быть осложнена исками от бывших партнеров компании.