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Производитель принтеров HP уходит из России

1:08
Экономика » Рынки

Американская HP Inc. ликвидирует дочернюю компанию юр. лица в России, ООО "ЭйчПи Инк". Такую информацию, ссылаясь на данные Федресурса, приводит РБК.

Зарегистрированная в России в 2015 году дочерняя компания реализовывала технику бренда, обеспечивала техподдержку. Производитель принтеров в феврале 2022 года остановил поставки, а в мае — прекратил работу в России.

В конце года прибыль российской компании снизилась на 64%, чистый убыток составил 1,7 млрд рублей. "ЭйчПи Инк" сократила работников и расторгла договоры на аренду офисов и транспорта. Партнерские соглашения также были прекращены.

Производитель ушел из США, поэтому у него возникли проблемы в РФ. Отмечается, что НР выплатила все неустойки. Ликвидация юрлица может быть осложнена исками от бывших партнеров компании.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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