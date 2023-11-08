МВФ: стремительное снижение ставок станет для ЕЦБ дорогостоящей ошибкой

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Международном валютном фонде (ВМФ) предостерегли власти Европы от совершения ошибки, которая может дорого ей стоить. Речь идёт о стремительном снижении ключевой ставки.

Фото: PUBLISHED BY Amanda Hansen https://www.wibestbroker.com/shares-up-buoyed-by-stellar-corporate-earnings-results/?amp

По мнению директора европейского департамента МВФ Хельге Бергера, в настоящее время руководству Европейского центрального банка (ЕЦБ) необходимо сосредоточиться на достижении целевого показателя инфляции в два процента годовых. В случае же запуска процесса резкого перехода к ослаблению денежно-кредитной политики всё значительно затруднится, уверен Бергер.

Помимо этого, во время своего выступления на панельной дискуссии в Брюсселе он выразил надежду, что в скором времени начнут расти реальные доходы (зарплаты) населения и смогут догнать темпы инфляции в регионе. При таком положении дел, заключает Бергер, в Евросоюзе начнётся экономический рост.

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