Стоимость нефти Brent упала ниже 81,5 доллара за баррель впервые с июля

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первой половине дня 8 ноября цена на нефть марки Brent показала резкое снижение. Оно началось еще на прошлой неделе. Минимальная цена сорта опускалась ниже 81,5 доллара за баррель. Таковы данные биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы на сорт WTI в настоящее время торгуются ниже 77 долларов за баррель. В последний раз на таком уровне показатели цен на нефть фиксировались в июле этого года, с сентябрьских максимумов снижение достигло 20 процентов.

На динамику влияет как снижение опасений трейдеров по поводу влияния операции Израиля в секторе Газа на поставки сырья, так и рекордный рост добычи в США. ОПЕК и Россия еще не договорились о готовности пойти на новое понижение добычи нефти.