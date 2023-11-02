ВТБ заявил об увеличении сбережений россиян в банках

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

На сайте ВТБ появилась новость о том, что аналитики финансовой организации констатируют увеличение сбережений россиян в банках до 41,4 трлн рублей. За последние 10 месяцев они выросли на 13%, а в качестве причины называются существенно поднявшиеся в августе этого года ставки по рублёвым вкладам.

Пресс-служба банка приводит информацию о заметном увеличении средств на рублёвых счетах. В основном это происходит из-за возросшей популярности накопительных инструментов.

По мнению аналитиков ВТБ, интерес вкладчиков к срочным депозитам будет расти и дальше. В частности, так считает начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова. В своём комментарии на сайте банка она говорит о том, что изменение ключевой ставки оказало весомое влияние на розничный рынок. Вкладчики перешли от кредитной тактики к сберегательной. В дальнейшем сберегательные продукты окажутся ещё более востребованными, ведь в ноябре в ведущих российских банках ожидается повышение ставок.