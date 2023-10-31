В первом полугодии 2023 года число заемщиков в России увеличилось на 2 миллиона человек, сообщает ЦБ в своей аналитической заметке, опубликованном на официальном сайте регулятора.
Число кредиторов в стране продолжает расти, несмотря на повышение ключевых ставок. Долговые обязательства перед банками и микрофинансовыми организациями имеют 46,7 миллионов граждан РФ.
Большинство россиян, а именно 38,9 миллионов, взяли кредиты в банковских структурах. Различным МФО задолжали порядка 4 миллионов, а ещё 3,6 миллиона россиян оформили займы и в банках и в МФО.
По данным Центробанка, ипотеку на приобретение жилья оформили 10 млн человек, а 23 миллиона получили в банках кредитные карты, которыми пользуются для оплаты покупок и услуг.
Ранее сообщалось, что на фоне роста ключевой ставки, россияне стали чаще оформлять микрозаймы.
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В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.