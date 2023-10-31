Около 47 млн россиян взяли кредиты в банках и МФО

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии 2023 года число заемщиков в России увеличилось на 2 миллиона человек, сообщает ЦБ в своей аналитической заметке, опубликованном на официальном сайте регулятора.

Фото: ru.freepik.com

Число кредиторов в стране продолжает расти, несмотря на повышение ключевых ставок. Долговые обязательства перед банками и микрофинансовыми организациями имеют 46,7 миллионов граждан РФ.

Большинство россиян, а именно 38,9 миллионов, взяли кредиты в банковских структурах. Различным МФО задолжали порядка 4 миллионов, а ещё 3,6 миллиона россиян оформили займы и в банках и в МФО.

По данным Центробанка, ипотеку на приобретение жилья оформили 10 млн человек, а 23 миллиона получили в банках кредитные карты, которыми пользуются для оплаты покупок и услуг.

Ранее сообщалось, что на фоне роста ключевой ставки, россияне стали чаще оформлять микрозаймы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.