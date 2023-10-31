Сбербанк увеличил доходность по вкладам граждан. Теперь максимальная ставка составляет 14% годовых, сообщили в пресс-службе финансового учреждения.
Решение принято вслед за объявлением о повышении ключевой ставки Центробанка РФ. В пятницу, 28 октября, регулятор поднял цифру сразу на два процентных пункта — до 15%. Изменение политики ЦБ предсказуемо должно сказаться на курсе рубля и ценах, заключили финансовые аналитики.
Сбербанк повысил ставки по всей линейке вкладов. Максимальная ставка составляет 14% годовых по вкладу "Лучший %" сроком на шесть месяцев. Также повышен процент по "СберВкладу", по продукту "Управляй+" и другим. Для получения максимального дохода Сбер рекомендует открывать вклады на полгода.
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