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ТАСС: ритейлеры намерены принять меры против резкого роста цен на шоколад

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Экономика

Ритейлеры вместе с поставщиками обсуждают действия во избежание резкого подорожания шоколада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

ТАСС: ритейлеры намерены принять меры против резкого роста цен на шоколад
Фото: allchoco.com

Как рассказал председатель президиума Ассоциации Игорь Караваев, сейчас обсуждается обоснованность повышения цен на сладкую продукцию. Извещение об этом производители шоколада разослали некоторым торговым сетям. Однако не все ритейлеры готовы переписывать ценники.

Стоимость предполагается сохранить на доступном уровне при помощи промо-акций и программ лояльности, сообщили в АКОРТ. Шоколад был и остается одним из самых востребованных видов кондитерской продукции. Реализация этой категории изделий — одна из крупнейших по объемам продаж в кондитерской отрасли.

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Шоколад | Как это устроено | Discovery
Автор Зоя Юдина
Зоя Юдина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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