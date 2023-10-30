ТАСС: ритейлеры намерены принять меры против резкого роста цен на шоколад

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ритейлеры вместе с поставщиками обсуждают действия во избежание резкого подорожания шоколада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Фото: allchoco.com

Как рассказал председатель президиума Ассоциации Игорь Караваев, сейчас обсуждается обоснованность повышения цен на сладкую продукцию. Извещение об этом производители шоколада разослали некоторым торговым сетям. Однако не все ритейлеры готовы переписывать ценники.

Стоимость предполагается сохранить на доступном уровне при помощи промо-акций и программ лояльности, сообщили в АКОРТ. Шоколад был и остается одним из самых востребованных видов кондитерской продукции. Реализация этой категории изделий — одна из крупнейших по объемам продаж в кондитерской отрасли.

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