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Власти обсуждают меры для стабилизации цен на нефтепродукты

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Экономика

На заседании правительства обсуждались вопросы обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами и стабилизации цен. Вице-премьер Александр Новак выдал поручение производителям увеличить производство зимнего дизельного топлива, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Власти обсуждают меры для стабилизации цен на нефтепродукты
Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Особое внимание уделяется тому, чтобы владельцы автозаправок не ограничивали выбор покупателей, предлагая различные варианты топлива, включая более доступные. Также было отмечено, что предпринятые ранее меры уже приносят свои плоды: благодаря введению ограничений на экспорт и введению пошлин на нефтепродукты, цены на бензин и дизель перестали расти, а в некоторых случаях даже снизились.

Кроме того, посредники уменьшили свою наценку при поставках сельскохозяйственным предприятиям.

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Путин — о росте цен на бензин и дизель в России
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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