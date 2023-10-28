Власти обсуждают меры для стабилизации цен на нефтепродукты

На заседании правительства обсуждались вопросы обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами и стабилизации цен. Вице-премьер Александр Новак выдал поручение производителям увеличить производство зимнего дизельного топлива, чтобы удовлетворить растущий спрос.
Особое внимание уделяется тому, чтобы владельцы автозаправок не ограничивали выбор покупателей, предлагая различные варианты топлива, включая более доступные. Также было отмечено, что предпринятые ранее меры уже приносят свои плоды: благодаря введению ограничений на экспорт и введению пошлин на нефтепродукты, цены на бензин и дизель перестали расти, а в некоторых случаях даже снизились.
Кроме того, посредники уменьшили свою наценку при поставках сельскохозяйственным предприятиям.
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