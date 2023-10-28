Власти обсуждают меры для стабилизации цен на нефтепродукты

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

На заседании правительства обсуждались вопросы обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами и стабилизации цен. Вице-премьер Александр Новак выдал поручение производителям увеличить производство зимнего дизельного топлива, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Особое внимание уделяется тому, чтобы владельцы автозаправок не ограничивали выбор покупателей, предлагая различные варианты топлива, включая более доступные. Также было отмечено, что предпринятые ранее меры уже приносят свои плоды: благодаря введению ограничений на экспорт и введению пошлин на нефтепродукты, цены на бензин и дизель перестали расти, а в некоторых случаях даже снизились.

Кроме того, посредники уменьшили свою наценку при поставках сельскохозяйственным предприятиям.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Путин — о росте цен на бензин и дизель в России