Цифровой рубль позволит банкам обойти систему SWIFT

Банк России начал подготовку инфраструктуры для подключения иностранных банков к использованию цифрового рубля, начиная с 2025 года. Это было объявлено в публикуемом регулятором проекте документа. Эти изменения позволят иностранным банкам вступить в платформу цифровой рубль и совершать международные финансовые операции, обходя традиционную систему SWIFT, сообщает издание "URA.ru" со ссылкой на руководителя отдела разрешения IT- и IP-споров в фирме "Рустам Курмаев и партнёры" Ярослава Шицле.

Фото: Openverse

Указание от Банка России предусматривает создание "цифрового рубля иностранного банка", что означает возможность для иностранных банков присоединиться к платформе и осуществлять транзакции, независимо от международной системы SWIFT. Для этого банку не обязательно иметь свою собственную цифровую валюту. Важно лишь наличие экономической целесообразности и готовность заключить соглашение с Центральным банком РФ, как отмечает Шицле в интервью "РБК".

По мнению Екатерины Семериковой, руководителя направления исследований лаборатории блокчейна и финтеха в Школе управления "Сколково", главной целью привлечения иностранных банков к использованию цифрового рубля является совершение бизнес-операций с российскими компаниями. Этот счёт позволит проводить расчёты, которые могут быть осложнены из-за санкций, и также будет полезен для тех, кто хочет обслуживать клиентов из России.

Ранее мы сообщали, что, по мнению экономиста Константина Харченко, цифровой рубль способен помочь остановить вывод денег из РФ в офшоры.

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Цифровой рубль простыми словами. Зачем нужен?