Экономист Харченко: цифровой рубль может помочь остановить вывод денег в офшоры

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Внедрение цифрового рубля может иметь потенциал помочь в прекращении вывода средств из России в офшорные зоны. Это утверждение было высказано доцентом кафедры Государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Константином Харченко, касаясь утвержденного правительством проекта федерального бюджета на период с 2024 по 2026 год.

Фото: "Euro, dollars, rubles" by giocomai is marked with CC0 1.0.

Согласно мнению экономиста, в нынешней ситуации с учетом внешнеполитических факторов, ключевым является не столько объем государственных расходов, сколько сохранение средств внутри страны и их реинвестирование в национальную экономику.

"Это может быть осуществимо, если деньги, полученные от граждан в результате покупок неотложных товаров в сетевых магазинах, не будут переводиться в офшорные счета. В этом контексте цифровой рубль может сыграть ключевую роль, обеспечивая максимальную прозрачность и отслеживаемость финансовых операций", — подчеркнул Харченко.

По его мнению, максимальный эффект можно достичь, если одновременно с реализацией жилищных программ будут стимулироваться внутренние рынки строительных материалов, а вместе с выплатами материнского капитала — рынки образовательных услуг и детских товаров. Также важно развивать фармацевтический рынок и сферу медицинских услуг, включая высокотехнологичные.

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