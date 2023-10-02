Теперь уже официально: на Западе признали, что потолок цен на нефть не работает

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

На днях министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что рыночные цены на российскую нефть показывают ослабление инициативы государств Группы семи по сокращению доходов России от экспорта энергоресурсов.

Фото: https://www.kathimerini.gr/

По сути, это официальное признание того, что потолок цен на нефть не работает. Причём говорит об этом министр финансов США, а именно Вашингтон и лоббировал идею по ограничению цены на российскую нефть.

Конечно, Джанет Йеллен не преминула сообщить, что доходы России от продажи нефти в предыдущие месяцы существенно сократились. Всё-таки надо каким-то образом показать, что потолок цен хоть в какой-то период времени был эффективен.

Но сейчас эффективность механизма "несколько снизилась", заявила Йеллен. И пообещала, что Группа семи в дальнейшем рассмотрит дополнительные шаги, которые могли бы сделать действующие меры более эффективными.

В понедельник в российском Минфине сообщили, что средняя цена российского сорта нефти Urals составила в сентябре 83 доллара за баррель. По данным ведомства, Urals превышает ценовой потолок уже третий месяц — с июля.

А агентство Reuters подсчитало, что в сентябре нефтегазовые доходы бюджета России превысят показатели первого месяца осени прошлого года.

"Нефтегазовые доходы России, на которые приходится около трети общих доходов федерального бюджета, вырастут примерно до 733 млрд рублей (7,6 млрд долларов) в сентябре, что на 14 процентов больше, чем в предыдущем месяце", — говорится в сообщении агентства. Отмечается также, что соответствующий показатель в сентябре 2022 года составил 688 млрд рублей.

При этом, стоит напомнить, показатели 2022 года в сфере торговли энегоресурсами были весьма удачными для российских компаний, получивших хорошую прибыль.

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