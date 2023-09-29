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Антон Куликов

В России предложили ввести эмбарго на поставки энергоресурсов Западу

2:42
Экономика

Если точно, речь не только о Западе, а обо всех недружественных странах. С такой инициативой выступил лидер фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, необходимо также ограничить любой серый вывоз энергоресурсов.

В России предложили ввести эмбарго на поставки энергоресурсов Западу
Фото: https://www.kathimerini.gr/

"Сейчас важно ограничить любой серый вывоз топлива. Должен быть сформирован перечень предприятий, имеющих право торговли бензином, а в случае необходимости — и других нефтепродуктов. На рынках недружественных нам стран объём экспорта нефтепродуктов как прямого, так и косвенного должен быть равен нулю", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что не стоит также следовать "так называемому потолку внешних закупочных цен на российскую нефть".

По мнению Слуцкого, проблема дороговизны розничных нефтепродуктов связана отчасти с коммерсантами, которые завышают цены на заправках ради быстрой выгоды. Контролирующие органы должны не допускать попыток нажиться на российских гражданах.

"Если надо — инициируем парламентское расследование, чтобы вскрыть, кто наживается на разнице закупочных и экспертных цен. Виновных потребуем отстранить от занимаемых в системе оборота нефтепродуктов должностей и наказать по всей строгости", — заключил Слуцкий.

На этой неделе, напомним, правительство РФ ввело запрет на экспорт нефтепродуктов — бензина, дизельного топлива, мазута и так далее. Запрет введён бессрочно и будет действовать до тех пор, пока не будут сбалансированы спрос и предложение на внутреннем рынке, а также не стабилизируются цены.

Отметим, серый импорт — это покупка нефтепродуктов на внутреннем рынке для последующей его перепродажи на внешнем. Это не является незаконной операцией, однако власти намерены положить конец подобной практике, поскольку считают её одной из причин негативных тенденций на топливном рынке страны.

Что касается потолка цен, то согласно указу президента России Владимира Путина, запрещено продавать нефть, а также нефтепродукты частным лицам и компаниям, которые это ценовое ограничение поддерживают. Отметим, что речь идёт о поставках энергоресурсов морским путём, с трубопроводами ситуация другая.

А ранее стало известно, что власти Эстонии предлагают Евросоюзу запретить всю торговлю с Россией. Впрочем, в Таллине признают, что перспективы у этой инициативы туманные, многие страны ЕС не готовы поддержать эту идею.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы леонид слуцкий
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