В Минэкономразвития заявили о росте ВВП России на 2,5% по итогам января - августа

По данным Минэкономразвития, восьмимесячный рост ВВП России в 2023 году составил 2,5% в годовом измерении. Август этого года отметился увеличением ВВП на 5,2%, превысив показатель июля, который составил 5,1%, сообщает ТАСС.
Если исключить сезонные колебания, то в августе рост ВВП составил 0,4%, снизившись с уровня 0,6% в июле.
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