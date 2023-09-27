В Минэкономразвития заявили о росте ВВП России на 2,5% по итогам января - августа

0:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Минэкономразвития, восьмимесячный рост ВВП России в 2023 году составил 2,5% в годовом измерении. Август этого года отметился увеличением ВВП на 5,2%, превысив показатель июля, который составил 5,1%, сообщает ТАСС.

Фото: openverse

Если исключить сезонные колебания, то в августе рост ВВП составил 0,4%, снизившись с уровня 0,6% в июле.

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Минэкономразвития снизило прогноз по росту ВВП