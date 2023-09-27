Правительство РФ предложило запретить экспорт купленного на рынке топлива

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российское правительство предлагает полностью запретить экспорт нефтепродуктов, приобретённых на внутреннем рынке. Это предложение было высказано вице-премьером Александром Новаком на совещании с президентом России Владимиром Путиным, как сообщает ТАСС.

Фото: openverse

"Я также считаю возможным полный запрет на экспорт всех нефтепродуктов, приобретенных на внутреннем рынке и не произведенных здесь. Таким образом, мы также ограничим возможность спекулятивных поставок за границу". — заявил Новак.

27 сентября Путин отметил, что были приняты меры по стабилизации топливного рынка в России, однако розничные цены на бензин продолжают расти. Глава государства также подчеркнул, что правительство осознает ситуацию с ценами на топливо в стране, выражая понимание того, что компании стремятся максимизировать прибыль, направляя энергоресурсы на экспорт.

В начале текущей недели правительство внесло изменения в запрет на экспорт нефтепродуктов, в том числе отменило ограничения на поставки в Южную Осетию и Абхазию, а также на транспортировку топлива для личных нужд граждан за рубеж.

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