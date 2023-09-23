Nike начала продажу б/у кроссовок через интернет

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В рамках инициативы в области экологии под названием "Move to Zero", компания недавно запустила интернет-магазин подержанной обуви, который получил имя Nike Refurbished. После того, как кто-то сдаёт свою старую обувь, специалисты Nike оценивают ее состояние, проводят ручную очистку и предлагают ее для продажи со скидкой до 50% от первоначальной цены.

Фото: openverse.org

Представленная на сайте обувь разделена на три категории.

"Как новые" - это идеальные или практически новые модели без каких-либо дефектов или признаков износа. "Слегка изношенные" - это пары с незначительными признаками износа или небольшими дефектами. "С небольшими дефектами" - это обувь, которая не имеет признаков износа, но может иметь небольшие пятна, выцветание или другие косметические дефекты.

Этот отличный сервис предназначен как для тех, кто предпочитает не беспокоиться о продаже своей обуви самостоятельно, так и для коллекционеров, сообщает wylsa.com. Не исключено, что на этой платформе будут появляться редкие и интересные образцы, поэтому не забудьте добавить сайт в закладки.

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