Guardian: цены на топливо в Европе резко подскочили после решения властей России

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Решение российского правительства установить бессрочное эмбарго на экспорт горючего из страны привело к резкому повышению цен на топливо в Европе.

Фото: Openverse

Принятые Кремлём меры должны стабилизировать в России стоимость бензина и дизеля, так как некоторые недобросовестные отечественные производители предпочитали отправлять нефтепродукты на экспорт, чтобы получить дополнительную выгоду из-за слабеющего рубля.

"В ответ на это цены на дизельное топливо в Европе подскочили на 5% и превысили 1000 долларов за тонну", — пишет The Guardian.

Ситуация, по словам авторов материала, усугубляется тем, что нефть на международном рынке продолжает дорожать: стоимость барреля марки Brent уже приближаются к психологической отметке в 100 долларов.

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