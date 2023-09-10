Mash: беспилотник ВСУ пытался атаковать идущий в Европу нефтепровод "Дружба"

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Целью украинского ударного беспилотника, сбитого утром 10 сентября в Брянской области, была нитка нефтепровода "Дружба", по которой российская нефть поставляется в Европу.

Видео c упавшим бесплатным летательным аппаратом опубликовал Telegram-канал Mash.

"Украинский дрон-камикадзе пытался атаковать нефтепровод "Дружба" в Новозыбковском районе Брянской области", — подписали под роликом авторы публикации.

В сообщении уточняется, что в результате инцидента повреждений и пострадавших нет.

Ранее американский военный эксперт заявил, что последний манёвр украинских подразделений в районе Работино закончится скорым крахом ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.