Целью украинского ударного беспилотника, сбитого утром 10 сентября в Брянской области, была нитка нефтепровода "Дружба", по которой российская нефть поставляется в Европу.
Видео c упавшим бесплатным летательным аппаратом опубликовал Telegram-канал Mash.
"Украинский дрон-камикадзе пытался атаковать нефтепровод "Дружба" в Новозыбковском районе Брянской области", — подписали под роликом авторы публикации.
В сообщении уточняется, что в результате инцидента повреждений и пострадавших нет.
Ранее американский военный эксперт заявил, что последний манёвр украинских подразделений в районе Работино закончится скорым крахом ВСУ.
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