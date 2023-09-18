FT: Россия заблокировала миллиарды долларов зарубежных компаний

2:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Более 18 миллиардов долларов прибыли зарубежных компаний были заблокированы в России, сообщает британское издание Financial Times.

Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

В частности, Raiffeisen Bank International в прошлом году заработал в России два миллиарда долларов, американские Philip Morris и PepsiCo — более чем по 700 миллионов долларов. Шведский производитель грузовиков Scania в прошлом году заработал 621 миллион долларов.

В целом американские компании за 2022 год заработали в России почти пять миллиардов долларов, немецкие — 2,4 миллиарда, австрийские — 1,9 миллиарда, швейцарские примерно один миллиард.

По оценкам издания, вывести эти деньги как минимум затруднительно: Raiffeisen Bank подтвердил, что доступа к ним не имеет, американские игроки предпочли не комментировать тему. То же касается шведской Scania.

Большинство западных стран включены в список недружественных по отношению к России государств. Соответственно, все сделки с компаниями и частными лицами из таких государств должны получить одобрение правительственной комиссии.

В случае продажи российского бизнеса также требуется одобрение комиссии. При этом сделки совершаются с дисконтом, покупатели же обязаны заплатить особый взнос в российский бюджет.

Стоит подчеркнуть, что это, по сути, ответные меры на действия властей западных государств, которые заморозили активы российского Центробанка и ряда компаний.

Первоначально на Западе собирались попросту забрать эти средства — по разным оценкам, от 200 до 300 миллиардов евро. Но потом решили, что такой вариант неприемлем, поскольку нельзя спрогнозировать юридические и экономические последствия.

Теперь наиболее популярна идея о том, чтобы получать прибыль от этих активов и изымать её. По оценкам, это около трёх миллиардов евро ежегодно.

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