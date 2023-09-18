В мире сократились запасы дизельного топлива

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

По всему миру в летний период функционирование нефтеперерабатывающих заводов замедлилось.

Фото: openverse

Глобальные запасы дизельного топлива сократились в связи с ростом спроса и недостатком предложения. Это связано с возрастающими трудностями в производстве дизельного топлива у мировых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Снижение скорости работы НПЗ произошло из-за жаркой погоды в Северном полушарии летом, сообщает "Агентство Бизнес Новостей". Кроме того, некоторые мощности были приостановлены во время пандемии из-за уменьшившегося спроса.

Тем не менее, востребованность дизельного топлива возросла снова после снятия ограничений. Согласно отчету издания, на долю дня на дизельное топливо в США достигла отметки в 140 долларов, установив новый абсолютный рекорд для текущего сезона.

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