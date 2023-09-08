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Активы Volvo в РФ переданы местному инвестору, завод в Калуге перезапустят

2:34
Экономика

Информация о передаче бизнеса шведской компании Volvo Trucks российскому инвестору подтверждена Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. В 2021 году, после завершения финансового кризиса, грузовики марки Volvo заняли третье место в списке наиболее востребованных коммерческих автомобилей в России, уступив только моделям КАМАЗ и ГАЗ. На тот момент доля грузовиков Volvo на российском рынке составляла 8,5%. Компания Volvo отмечала, что её доля на российском рынке в 2021 году составила примерно 3% от общего объёма продаж грузовиков по всему миру.

Активы Volvo в РФ переданы местному инвестору, завод в Калуге перезапустят
Фото: openverse.org

У Volvo Trucks в России имеется свой завод, который находится в Калуге и способен производить до 15 тысяч грузовых автомобилей в год. В 2021 году с конвейера этого завода было продано около 5,7 тысяч грузовиков.

Информация о возможной продаже российских активов Volvo Trucks стала известной осенью 2022 года, когда компания объявила о планах по адаптации бизнеса и сокращению сотрудников, сообщает kolesa.ru. В отчёте производителя указывалось, что общая стоимость его активов в России в первом квартале прошлого года составила почти 9 миллиардов шведских крон, из которых был создан резерв на сумму 4,1 миллиарда шведских крон.

Минпромторг России определил инвестора, который приобретёт российские активы Volvo Trucks, но подробности о данном инвесторе не были раскрыты. Дочерние структуры производителя, включая завод в Калуге, теперь находятся под операционным контролем бизнесмена Игоря Кима.

Согласно данным ЕГРЮЛ, дочерняя компания Volvo, занимающаяся лизингом, производством и продажей спецтехники, теперь на 99% принадлежит Группе "Астон", контролируемой Игорем Кимом, и на 1% юридическому лицу, связанному с калужским автозаводом.

Минпромторг России также сообщил, что совместно с новым владельцем определен отечественный партнер для развития производства на калужской площадке компании Volvo Trucks, и продолжается работа над перезапуском завода. Подробности о планах для будущего российского завода Volvo Trucks на данный момент не разглашаются.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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