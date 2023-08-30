Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Дарья Мороз выступила против пошлости в кино
37-летний Александр Овечкин: "Хочется открыть пиво на завтрак, а не вставать в 7 утра на тренировку"
В Индии экстремисты убили двух человек
В Карачаево-Черкесии из российской психбольницы сбежал опасный насильник
Телеведущая Ксения Бородина объяснила, почему забрала дочь из гимнастики
Татьяна Тарасова в ярости от исчезнувшей фигуристки Горбачевой: "Разве она не знала, что ее вся Москва ищет?!"
Офицеры США и НАТО гибнут странными смертями по всему миру
Александр Маршал заявил, что Владимир Зеленский изменился из-за влиятельных людей
Камера домофона сняла метеор в небе над Иркутской областью

На 16,9% вырос объём торговли между Россией и Белоруссией с начала года

Экономика

За первые шесть месяцев текущего года объем торговли между Беларусью и Россией вырос на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Эту информацию поделился Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России.

На 16,9% вырос объём торговли между Россией и Белоруссией с начала года
Фото: Openverse

Он подчеркнул, что расширение взаимодействия в различных секторах, таких как промышленность, сельское хозяйство, нефтехимия и сфера услуг, а также успешное сотрудничество на региональном уровне, сыграли ключевую роль в росте торговли между двумя странами. В первом полугодии 2023 года был достигнут прирост в 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Особое внимание было уделено факту увеличения объема экспорта товаров из Беларуси в Россию, который за данный период вырос на 37,7%.

Мезенцев напомнил, что на данный момент Минск и Москва реализуют 16 совместных проектов в промышленной сфере, а также обсуждают инициативы в авиастроении, производстве оборудования и комплектующих для автомобильной и сельскохозяйственной промышленности, а также других направлениях. Он подчеркнул, что работа по укреплению экономической интеграции продолжается.

Мезенцев также отметил важность подписания четырех межправительственных соглашений в период с 2022 по 2023 год, касающихся единой промышленной политики, технологических операций на территории Союзного государства, развития микроэлектронных технологий и станкоинструментальной промышленности, сообщает ТАСС.

По словам Мезенцева, в этом новом этапе экономической интеграции две страны, объединенные союзным договором, демонстрируют сплоченность, повышают конкурентоспособность и стремятся к национальному технологическому суверенитету. Госсекретарь подчеркнул, что основой их отношений являются доверие, взаимопонимание и открытый диалог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мишустин: взаимная торговля России и Беларуси достигла рекордных 45 миллиардов долларов
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Ольга Бузова упала после удара ногой в "пятую точку" на турецком курорте

Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.

Ольгу Бузову ударили ногой в "пятую точку" во время отдыха в Турции
На границе Украины и Белоруссии взорван железнодорожный мост
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
Попали в ловушку: наёмники из Польши взяты в плен у Соледара
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
Врач назвал два первых симптома рака кишечника: опухоль растёт слева
"Этого не должно было произойти": российские войска спутали все карты ВСУ под Харьковом
Убийство или отравление: отец школьницы из Каменска-Уральского просит о помощи
Убийство или отравление: отец школьницы из Каменска-Уральского просит о помощи
Последние материалы
Военкор Коц: безопасных мест в европейской части России скоро не останется
Сваха Роза Сябитова рассказала, что Ивлеева участвовала в реалити-шоу ради мести
Ларри Джонсон: прямое участие НАТО в конфликте не поможет ВСУ захватить Крым
В Челябинске из-за выпадения половины месячной нормы осадков затопило улицы
Актриса Дарья Мороз в эффектном образе появилась на презентации онлайн-кинотеатра
Турецкая компания начала производство комплектующих для "АвтоВАЗа" в Татарстане
Ходаковский: ВСУ сменили тактику и решили активизироваться
ТАСС: ночью рядом с аэропортом Жуляны в Киеве прозвучали сильные взрывы
Ищенко: принимать в НАТО контролируемые Киевом территории никто не собирается
Обозреватель Telegraph Кемп: ЕС слишком эгоистичен, чтобы принять к себе Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников