На 16,9% вырос объём торговли между Россией и Белоруссией с начала года

За первые шесть месяцев текущего года объем торговли между Беларусью и Россией вырос на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Эту информацию поделился Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России.

Фото: Openverse

Он подчеркнул, что расширение взаимодействия в различных секторах, таких как промышленность, сельское хозяйство, нефтехимия и сфера услуг, а также успешное сотрудничество на региональном уровне, сыграли ключевую роль в росте торговли между двумя странами. В первом полугодии 2023 года был достигнут прирост в 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Особое внимание было уделено факту увеличения объема экспорта товаров из Беларуси в Россию, который за данный период вырос на 37,7%.

Мезенцев напомнил, что на данный момент Минск и Москва реализуют 16 совместных проектов в промышленной сфере, а также обсуждают инициативы в авиастроении, производстве оборудования и комплектующих для автомобильной и сельскохозяйственной промышленности, а также других направлениях. Он подчеркнул, что работа по укреплению экономической интеграции продолжается.

Мезенцев также отметил важность подписания четырех межправительственных соглашений в период с 2022 по 2023 год, касающихся единой промышленной политики, технологических операций на территории Союзного государства, развития микроэлектронных технологий и станкоинструментальной промышленности, сообщает ТАСС.

По словам Мезенцева, в этом новом этапе экономической интеграции две страны, объединенные союзным договором, демонстрируют сплоченность, повышают конкурентоспособность и стремятся к национальному технологическому суверенитету. Госсекретарь подчеркнул, что основой их отношений являются доверие, взаимопонимание и открытый диалог.

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