Экономист рассказал о причинах скачка цен на дизельное топливо в России

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Леонид Холод прокомментировал подорожание топлива до уровня 68–70 рублей за литр в некоторых регионах РФ.

Фото: "Фото АЗС с топливом Jet" by SeaSong is licensed under CC BY-SA 3.0.

Эксперт объяснил, что рост цен на дизельное топливо вызван инфляцией. Он отметил, что у производителей топлива увеличиваются расходы.

Ранее сообщалось, что в России забили тревогу из-за роста цен на дизель.

Причиной ценового скачка является также, по словам специалиста, рост транзакционных расходов.

"Введённые санкции мешают поставкам на внешний рынок сырья, что, соответственно, не даёт возможности компаниям получать доход от экспорта в достаточном объеме, а то и вовсе лишает шанса заработать, — цитирует слова экономиста "Вечерняя Москва".

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