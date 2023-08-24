В России забили тревогу из-за роста цен на дизель

Российские грузоперевозчики обратились к властям власти с просьбой вмешаться в ситуацию с ценами на дизельное топливо и зафиксировать его стоимость на уровне ниже 60 рублей за литр. Соответствующее письмо председателю правительства Михаилу Мишустину направил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. О содержании документа рассказали "Известия". Pravda.Ru изучила контекст этого письма и побеседовала с экспертами о вероятности государственных интервенций в ситуацию с ценами на дизтопливо.

Фото: https://www.westerndriver.com/

Бесперецедентный рост

Сам Матягин рассказал, что всего за неделю дизельное топливо на ряде автомобильных заправочных станций (АЗС) подорожал на 10% и теперь стоит около 68-70 рублей за литр. Собеседник "Известий" подчеркнул, что рост цен связан с двумя фактороми: подорожанием цен на топливо в опте, а также с отменами скидок АЗС для автомобилистов.

Сейчас, в соответствии с данными Росстата, дороже всего дизель стоит в Магаданской области (76,22 рубля за 1 л), в Якутии (75,97 рубля), на Сахалине (74,57 рубля), на Камчатке (72,87 рубля) и в Забайкалье (69,8 рубля).

В письме также говорится, что для того, чтобы работа транспортных компаний продолжала приносить пользу выгодополучателям, необходимо зафиксировать цену топлива на уровне, который был несколько недель назад, то есть ниже 60 рублей. Иначе, как говорится в обращении организации, «увеличится стоимость логистики груза, которая увеличит конечную стоимость товара для потребителя».

В то же время, как сообщают "Известия", представители власти отнеслись к просьбе Матягина со скепсисом.

"Мы выступаем против фиксации цен на топливо. Российская топливная розница и так находится в состоянии постоянной проблемы диспаритета роста оптовых и розничных цен, когда оптовые цены растут сильно быстрее розничных. Это ставит АЗС в стрессовые условия работы на пределах низкой маржинальности. Указанная мера приведет к снижению количества заправок из-за ухода с рынка независимых операторов", — цитирует издание президента Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова.

Мнение экспертов

Исполнительный вице-президент «НьюТек Сервисез», профессор РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина Валерий Бессель заявил Pravda.Ru, что прогнозировать реакцию правительства сложно, однако, по его мнению, "в политических целях" оно может отреагировать положительно.

"Я уже неоднократно в своих выступлениях говорил, что нефтяникам в цене на нефть достается 9%, все остальное — это опт, розница и, главное, налоги в государство — больше 60%. Это никак не связано с повышением цены на нефть. Просто для того, чтобы как-то компенсировать выпадающую прибыль нефтяных компаний, которую они раньше получали за счет экспорта своих нефтепродуктов за рубеж на европейские рынки, они для нас традиционно были главными, сейчас мы перестраиваемся, но это времени требует, вот и растут цены. Но, наверное, по политическим мотивам сейчас эти цены будут ограничены. Хотя это не рыночный механизм. Но, тем не менее, будут ограничены", — убежден он.

В свою очередь, Леонид Ольшанский, вице-президент «Движения автомобилистов России», почетный адвокат России, назвал эту просьбу законной и обоснованной.