Экономист Анфиногенов заявил, что государство должно вмешаться в вопрос роста цен

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские производители попросили розничные сети признать снижение стоимости рубля как основание для повышения цен и сократить срок их пересмотра до двух недель. Эксперт рынка FMCG Александр Анфиногенов поделился мнением с Телеканалом "360", отметив, что для разрешения этой проблемы требуется вмешательство государства.

Фото: Pravda.Ru / Екатерина Широкова

Ситуация, по его оценке, осложнилась. Даже в обычные времена розничные сети стремились повысить цены на продукты к концу августа — началу сентября, чтобы позднее отыграть на новогодних скидках. В свете изменения курса рубля и увеличения затрат на логистику они сейчас стараются адаптироваться к текущей ценовой ситуации. Однако здесь требуется государственное вмешательство.

Ретейлеры призывают увеличить розничные цены на базовые продукты, такие как мука, молочная продукция, хлеб, крупы и мясо. Согласно Анфиногенову, сейчас необходимы решительные шаги со стороны властей. Вопрос введения государственного регулирования цен на продукты, как он подчеркнул, возникал уже давно, но в настоящее время стал ещё более актуальным.

"Проблему следует решить до начала нового года, поскольку, несмотря на конкуренцию на рынке, нельзя допустить, чтобы продавцы имели полный контроль. В данной ситуации большую часть прибыли получают розничные сети, а не производители", — подчеркнул он.

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