Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков в Испании в июле текущего года выросла в среднем на 10,8% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, сообщили в национальном институте статистики.
Особенно они отметили рост цен на фрукты и масла. В июне текущего года стоимость продуктов питания выросла на 10,3% в годовом исчислении, а годовой уровень инфляции в июле достиг 2,3% по сравнению с 1,9% в июне.
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