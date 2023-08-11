Годовой рост цен на продукты в Испании достиг в июле 10,8%

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Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков в Испании в июле текущего года выросла в среднем на 10,8% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, сообщили в национальном институте статистики.

Фото: espanarusa .com

Особенно они отметили рост цен на фрукты и масла. В июне текущего года стоимость продуктов питания выросла на 10,3% в годовом исчислении, а годовой уровень инфляции в июле достиг 2,3% по сравнению с 1,9% в июне.

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Цены на продукты в Испании. Mallorca июль 2023