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Годовой рост цен на продукты в Испании достиг в июле 10,8%

0:35
Мир

Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков в Испании в июле текущего года выросла в среднем на 10,8% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, сообщили в национальном институте статистики.

Годовой рост цен на продукты в Испании достиг в июле 10,8%
Фото: espanarusa .com

Особенно они отметили рост цен на фрукты и масла. В июне текущего года стоимость продуктов питания выросла на 10,3% в годовом исчислении, а годовой уровень инфляции в июле достиг 2,3% по сравнению с 1,9% в июне.

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Цены на продукты в Испании. Mallorca июль 2023
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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