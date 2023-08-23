Стоимость квартир в новостройках может подняться осенью на 5-7%. Такой прогноз сделал девелопер авторского жилого кластера RDD Владимир Щекин.
Причина вероятного повышения цен — рост себястоимости строительных работ и инфляция. При этом цены могли бы "взлететь" ещё больше, если бы не существовало бы такого ограничителя, как предел покупательской способности, пишет Газета.Ru.
Тем не менее, хотя цены на жильё в новостройках и будут расти, спрос на них не уменьшится, уверен девелопер.
К тому же есть ещё один фактор, который сделает новостройки более привлекательными в глазах клиентов осенью — стоимость кредита на рынке новостроек почти в два раза превысит кредит на квартиры от частных собственников.
Тут следует напомнить, что оставили на прежнем уровне ставки по ипотеке на новостройки. Сегодня предельная ставка по семейной ипотеке равна 6% годовых, по льготной — 8%, в то время как ипотечные ставки на квартиры на вторичном рынке выросли аж до 14% годовых.
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