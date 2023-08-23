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Девелопер считает, что цены на новостройки в России вырастут осенью

1:08
Экономика

Стоимость квартир в новостройках может подняться осенью на 5-7%. Такой прогноз сделал девелопер авторского жилого кластера RDD Владимир Щекин.

Девелопер считает, что цены на новостройки в России вырастут осенью
Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

Причина вероятного повышения цен — рост себястоимости строительных работ и инфляция. При этом цены могли бы "взлететь" ещё больше, если бы не существовало бы такого ограничителя, как предел покупательской способности, пишет Газета.Ru.

Тем не менее, хотя цены на жильё в новостройках и будут расти, спрос на них не уменьшится, уверен девелопер.

К тому же есть ещё один фактор, который сделает новостройки более привлекательными в глазах клиентов осенью — стоимость кредита на рынке новостроек почти в два раза превысит кредит на квартиры от частных собственников.

Тут следует напомнить, что оставили на прежнем уровне ставки по ипотеке на новостройки. Сегодня предельная ставка по семейной ипотеке равна 6% годовых, по льготной — 8%, в то время как ипотечные ставки на квартиры на вторичном рынке выросли аж до 14% годовых.

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Когда упадет цена на квартиры? Прогноз цен недвижимость. Обвал недвижимости! Ипотека. Новостройки
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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