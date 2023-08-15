Примерно 65% квартир в новых многоквартирных домах остались без покупателей в Ростове-на-Дону. Эту информацию предоставили аналитики портала "РБК-Недвижимость", указав, что данные жилища не были реализованы.
Специалисты предполагают, что застройщикам потребуется как минимум три года, чтобы продать такой объём непроданных квартир.
Ситуация в Ростовской области оказалась почти средней по рейтингу. В соседнем Краснодаре обстановка с продажей квадратных метров в новостройках ещё хуже — там осталось не проданными три четверти нового жилья.
Наибольший процент нереализованного жилья пришёлся на Омск, где 77% квартир в новых домах стоят пустыми.
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