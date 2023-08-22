Путин: в 2024 году в России запланировано повышение МРОТ на 18,5%

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о намеченном опережающем повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года. Это заявление было сделано им на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, как сообщает РИА Новости.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

По словам президента, данное повышение МРОТ будет существенно превышать темпы инфляции и рост заработных плат в России в целом.

Ранее аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщил, что трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) поддержала план увеличения минимального размера оплаты труда в стране с начала 2024 года.

Согласно результатам заседания РТК, её члены поддержали повышение МРОТ на 18,5%, до уровня 19 242 рубля. Это изменение затронет 4,8 миллиона россиян. По данным ведомства, соотношение МРОТ и медианной заработной платы за 2022 год составит 47,7%.

Законопроект о повышении МРОТ был подготовлен Министерством труда РФ в начале июля, как было заявлено ранее. Министр труда России Антон Котяков сообщил 23 июня, что с учетом этой поправки МРОТ вырастет на 66,5% с 2022 по 2024 год. С 2025 года планируется вернуться к методологии установления МРОТ в соответствии с медианным уровнем заработной платы, который не должен быть ниже 48%.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.