Путин: в 2024 году в России запланировано повышение МРОТ на 18,5%

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о намеченном опережающем повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года. Это заявление было сделано им на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, как сообщает РИА Новости.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.